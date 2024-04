Il pass per i Giochi Paralimpici di Parigi va conquistato ugualmente in Francia. Dal 12 al 15 aprile l'Italia di basket in carrozzina disputa il torneo di ripescaggio dove affronterà Marocco, Colombia e Germania. Nella nazionale guidata da Carlo Di Giusto anche due giocatori della Dinamo Lab: il capitano biancoblù Claudio Spanu e il lungo Enrico Ghione. E' invece un ex delle squadre sarde Fabio Raimondi.

Il sassarese Cluadio Spanu ha già disputato con la maglia azzurra due Campionati Europei (2017, 2023) e un Mondiale (2018). Enrico Ghione ha all'attivo 4 Campionati Europei (2017, 2019, 2021 e 2023), più 2 Mondiali (2018 e 2023).

Il formato del torneo prevede una prima fase con due gironi all’italiana, dal cui esito dipenderanno gli incroci per lo scontro diretto che mette in palio i quattro ticket per Parigi. Nell'altro girone figurano Iran, Olanda, Canada e Francia. Si tratta di un inedito nel mondo della pallacanestro in carrozzina, conseguenza della decisione dell’IPC (International Paralympic Comittee) di ridurre a 8 il numero di nazionali partecipanti al torneo paralimpico, proprio a partire da Parigi 2024.

