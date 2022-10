“Al di là del risultato, quella contro il Piacenza Rugby è stata una partita molto interessante, che ha messo in evidenza le nostre momentanee debolezze, ma anche i punti di forza della squadra.

Ora abbiamo qualcosa di concreto su cui lavorare e delle certezze su cui contare per i prossimi impegni”. Inizia così la disanima del presidente dell'Olbia Rugby Maurizio Spano, dopo il 5-74 subito a domicilio per mano del Piacenza nello storico match d'esordio dei galluresi nel campionato nazionale di Serie B.

“I ragazzi sul campo hanno lottato caparbiamente sino all’ultimo minuto, senza cedere allo sconforto. Una prova di forte carattere, riconosciuta anche dagli avversari, i quali hanno lodato i nostri giocatori per l’agonismo, la grinta e la combattività, ma soprattutto per la correttezza sul campo”, sottolinea il patron gallurese.

“La prossima domenica saremo in trasferta contro il Cus Milano, altra squadra dalle grandi ambizioni. Porteremo con noi l’esperienza fatta nella prima partita cercando di colmare le carenze viste sul campo e migliorare la prestazione. Voglio ringraziare il meraviglioso pubblico sulle tribune e intorno al campo, che ha sostenuto con garbo e correttezza l’intero match”, conclude il presidente Spano.

© Riproduzione riservata