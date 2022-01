Riparte con un rinvio il torneo di Serie A2 femminile di basket. Nel weekend, infatti, è in programma la dodicesima giornata di andata che, però, vedrà una delle squadre sarde non scendere in campo per una delle sfide in programma.

Il rinvio. Non si giocherà, infatti, la gara in programma sabato, alle 18, tra la Technifind San Salvatore Selargius e la Nico Basket Ponte Buggianese. La sfida non si disputerà per motivi connessi all’emergenza Covid che ha colpito la compagine ospite. “Ci dispiace non giocare”, commenta Marco Mura, presidente del San Salvatore, “perché la squadra si sta allenando bene ed è in un buon momento di forma. Tuttavia quando Nico ci ha comunicato la richiesta di rinvio, non abbiamo esitato un attimo ad accettare. La data del recupero verrà stabilita tenendo conto anche delle esigenze della squadra ospite e la comunicheremo al più presto”. Intanto non si ferma la compagine allenata da Roberto Fioretto che continua ad allenarsi per preparare il recupero della quarta giornata di andata, contro il Patti, giovedì prossimo alle 18.

Chi gioca. Scenderà sul parquet, invece, l’altra compagine sarda, il Cus Cagliari. Le universitarie, allenate da Federico Xaxa, attendono la visita delle toscane de Il Palagiaccio Firenze. La palla a due è prevista per sabato alle 18. Sfida difficile quella che attende le cagliaritane contro la compagine toscana: le ragazze di Xaxa vorranno riscattare la sconfitta che ha chiuso il 2021 sul campo del Patti, ma avrà di fronte la squadra seconda del girone e galvanizzata da 3 vittorie di fila. L’aspetto tecnico da segnalare è che entrambe le formazioni sono le migliori difese dell’intero girone (tra le squadre con tutte le gare disputate il Cus è primo con 556 punti subiti, mentre l Palagiaccio Firenze è seconda con 601).

© Riproduzione riservata