Riprendono ufficialmente i campionati di Serie B di pallavolo. Dopo il lungo stop, torna in campo la prima della classe del girone A di Serie B1 femminile, la Capo d'Orso Palau. Le galluresi ricevono in casa Parella Torino per il primo impegno del 2022.

B2 femminile. Il campionato di B2 riparte invece dal derby tra La Smeralda Ossi e l'Alfieri Ajò Energia di Cagliari. In palio ci sono preziosi punti salvezza. La capolista San Paolo gioca domani in trasferta contro la Fenice Roma, mentre la Corren Ghilarza, ultima, attende sul proprio campo Talete.

B maschile. Nel girone H di B maschile sono due i derby sardi in programma. A Sant'Antioco la VBA Olimpia ospita il Cus Cagliari, primo in classifica insieme alla Smi Roma, che però ha due gare in meno. Il Sarroch riceve invece l'Airone Tortolì, fanalino di coda e ancora senza punti. Match interno anche per la Silvio Pellico 3P, contro l'Amin 21 K Roma 7.

