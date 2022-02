Si ferma ancora la Ferrini, ne approfittano Taloro, Ossese e Ilvamaddalena. E’ bagarre in testa al campionato di Eccellenza con le prime quattro squadre racchiuse in due punti.

Eccellenza. I cagliaritani sono stati sconfitta in casa dal Budoni. Decisiva la rete di Marin nella ripresa. Ad un punto dai blucerchiati Ossese e Taloro. I bianconeri hanno battuto in casa il Castiadas con rete di Virdis. Vittoria in rimonta del Taloro nel big match con il Monastir. Ospiti in vantaggio con Fangwa su rigore. Poi le reti dei gavoesi di Falchi e Littarru. In mattinata pokerissimo dell’Ilva contro il Ghilarza. Le marcature sono di Tapparello (doppietta), Molina, Aiana e Serio. A Bonorva, il Bosa blocca la Nuorese. Di Angelo porta avanti i rossoblù poi ci pensa Ragatzu a riportare il risultato in parità. Pesante successo (8-1) del Sant’Elena sull’Asseminese. I marcatori sono stati Merella, Caboni (tripletta), Ruggieri, Mboup, Pilosu e Cogotti. Per l’Asseminese, Caddeo. Il Porto Rotondo affonda la Villacidrese con tris di Ruzzittu e Mulas. Finisce in parità lo scontro salvezza tra Idolo-Li Punti con capitan Luiu che risponde al vantaggio degli arzanesi con Manca.

Promozione. Nel girone A di Promozione, vincono Monteponi e Villasimius. Poker dei minerari sul campo del La Palma con reti di Porcu, Marci, Suella e Ariu. I sarrabesi vincono di misura contro l’Atletico. Gli altri risultati: Cortoghiana-Sigma 1-1, Andromeda-Narcao 9-0, Fermassenti-Villamassargia 1-3, Orrolese-Gonnos 0-0 e Quartu 2000-Selargius 0-2.

Nel gruppo B, il Tonara supera (1-0) la Paulese. Vittoria esterna (0-3) dell’Ozierese a Seulo. Clamorosa sconfitta interna (1-2) del Tortolì con la Bittese. La Macomerese supera (2-1) il Buddusò e vola in seconda posizione dietro la Tharros.

Nel girone C, stop (3-1) del Tempio sul campo del Siniscola. Il Calangianus non va oltre lo 0-0 contro il Posada. L’Usinese vittoriosa ieri col Porto Torres è sola al comando. Gli altri risultati: Porto Cervo-Stintino 0-3, San Teodoro-Luogosanto 1-1, Thiesi-Oschirese 1-0 e Valledoria-Lanteri 1-5.

