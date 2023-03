Sotto il segno dell’equilibrio al Sud e con la solita dominatrice al Nord, prosegue il campionato di Promozione regionale di Basket.

Sud. Al comando sempre il Basket Iglesias, che non scende in campo per l’ottava di ritorno ma recupera due gare. Il bilancio è di una vittoria (contro Beta per 68-62) e una sconfitta (contro Poetto per 63-70). Primato conservato dall’attacco dello Spirito Sportivo, distante 2 punti (ma con una gara in meno), uscito vincitore dalla sfida contro Serramanna, per 82-58. Cagliaritani in controllo sin dal primo quarto (28-15) e allungo costante che arriva con il passare dei minuti. La compagine ospite, a fine gara, deve accontentarsi del miglior realizzatore, Porcedda con 21 punti. A riposo il Jolly Dolianova, che viene agganciato in terza posizione dal Condor Monserrato, vincente contro il Poetto per 56-46. Grande equilibrio nei primi due quarti (30-28 all’intervallo) e vantaggio che arriva sulla doppia cifra solo nel finale. Tra i monserratini Pongelli chiude a quota 15 personali. Nel derby dell’oristanese, infine, colpo esterno del Sinis Basket, vittorioso in casa del Terralba per 60-70. Con questo successo i cabraresi agganciano anche loro la terza posizione in classifica.

Nord. Continua la corsa della Demones Ozieri che vince, in trasferta, il posticipo contro la Ichnos Nuoro (70-82), approfitta della gara rinviata della Pallacanestro Nuoro per allungare ulteriormente in vetta. Nella gara in terra nuorese, la Demones conduce ma non riesce ad allungare nei primi due quarti (35-43 al 20’). La doppia cifra di vantaggio arriva nel terzo quarto (49-60 al 30’), prima della gestione finale. Miglior realizzatore è Longu, tra gli ozieresi, con 28 punti. Nelle altre gare, colpo esterno del Basket Nulvi, contro la 80&Co. Basket Ozieri, battuto per 59-72. Nella compagine ospite da segnalare i 26 punti segnati da Mattu. Chiude, infine, il terzo successo esterno, su 3 gare, del CMB Porto Torres, sul campo dell’Aurea Sassari, per 55-66.

© Riproduzione riservata