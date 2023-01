La stagione rallistica sarda scatta dal Sulcis Iglesiente, per la prima volta sede di un evento di queste dimensioni. Appuntamento da venerdì 17 a domenica 19 marzo con la prima edizione del Rally Sulcis Iglesiente, round iniziale del Campionato Rally Delegazione Sardegna Aci Sport.

La gara di valenza nazionale, organizzata dalla scuderia Mistral Racing con il supporto degli assessorati regionali allo Sport e al Turismo e dell’Automobile Club di Cagliari, prevede tre manifestazioni: Rally Moderno, Rally Storico e Regolarità Sport, con iscrizioni da sabato 18 febbraio. Si correrà su asfalto, con dieci prove speciali tecniche e spettacolari e dei trasferimenti scenografici. I percorsi sono stati disegnati con la supervisione dell’ex navigatore due volte campione del mondo rally Tiziano Siviero.

Previsti partenza e arrivo a Iglesias, parco assistenza in centro a Carbonia tredici Comuni coinvolti: oltre a Iglesias e Carbonia, Buggerru, Fluminimaggiore, Gonnesa, Narcao, Nuxis, Perdaxius, San Giovanni Suergiu, Santadi, Tratalias, Villamassargia e Villaperuccio. Le verifiche si svolgeranno il venerdì a Iglesias, mentre sabato pomeriggio si partirà da Piazza Sella.

Completata la speciale di apertura in notturna, il riordino nel parcheggio del Campo sportivo Monteponi. Le speciali saranno intervallate da tre riordini, l’ultimo dei quali alle Cantine di Santadi.



L'organizzazione. Il lavoro degli organizzatori procede per offrire agli equipaggi una manifestazione all’altezza delle attese e a breve verranno ufficializzati i percorsi. «Siamo molto contenti di portare avanti questo progetto, l’organizzazione sta procedendo spedita verso l’obiettivo. I 13 Comuni coinvolti ci stanno accogliendo con calore e soddisfazione, poiché un rally è la novità che mancava in questo territorio. Contiamo di realizzare una manifestazione che non sia una gara spot ma diventi un appuntamento e un riferimento annuale per tutta la regione e nell’intero panorama rallistico», ha sottolineato il presidente della Mistral Racing Giacomo Spanu, che ricorda: «Abbiamo il supporto della Regione Sardegna e di Aci Cagliari, che hanno accolto il progetto con entusiasmo, e ci ha fatto piacere avere avuto anche un bellissimo riscontro dagli equipaggi sardi e da alcuni altri organizzatori della Sardegna. Il motorsport è tra le discipline che hanno una ricaduta economica maggiore sui territori coinvolti e siamo lieti di poter generare un indotto in una provincia come quella del Sulcis Iglesiente». «Il bagaglio accumulato in questi anni è utile per realizzare il progetto sportivo e al contempo garantire la promozione del nostro territorio: nel tempo ho avuto modo di vedere dall’abitacolo tanti luoghi, adesso saremo noi che mostreremo a concorrenti, accompagnatori, spettatori e media degli angoli meravigliosi, finora rimasti forse un po’ nascosti ma ora pronti a essere finalmente cornice di una gara rallistica», conclude patron Spanu.

© Riproduzione riservata