La ventunesima giornata del Girone G di Serie D si gioca tutta domani alle 14.30. C'è un derby, particolarmente sentito per il Carbonia perché si tratta della prima volta con il pubblico allo "Zoboli", dopo le tante vicissitudini legate allo stadio. Parte dell'incasso della partita con l'Atletico Uri, fondamentale in chiave salvezza, sarà devoluta a uno storico tifoso dei minerari, gravemente malato. I biancoblù, dopo la sconfitta di Formia, non hanno più margine d'errore per inseguire la zona playout, che inizia a non essere più così vicina (-4).

Alta quota. Per l'Arzachena, dieci punti nelle ultime quattro giornate e quarto posto in classifica, c'è un test di spessore: al "Biagio Pirina" arriva il Giugliano capolista e pure a caccia di riscatto, perché nel recupero giocato mercoledì ha perso contro la Cynthialbalonga. Un successo degli smeraldini (privi degli squalificati Loi e Mancini), oltre ad avvicinare la squadra di Marco Nappi alle zone altissime della classifica, potrebbe favorire la Torres, che al "Vanni Sanna" riceve proprio la Cynthialbalonga e si augura di poter accorciare rispetto al confermato -7 dalla vetta (ora con lo stesso numero di partite giocate).

Punti salvezza. Dal mercoledì di recuperi è uscito con le ossa rotte il Muravera, che ha sprecato due gol di vantaggio contro la Vis Artena perdendo 4-3 nel finale, complici anche delle decisioni molto contestate. A farne le spese è stato l'allenatore Francesco Loi, che per una somma di squalifiche varie dovrà stare fuori ben quattro giornate: la prima nell'incontro casalingo col Formia, penultimo ma che domenica scorsa è tornato a vincere battendo il Carbonia. Nell'ultimo turno ha ritrovato i tre punti (proprio contro i sarrabesi) anche il Lanusei, impegnato ad Ardea col Team Nuova Florida per proseguire nei miglioramenti fatti vedere dall'arrivo di Oberdan Biagioni in panchina. Trasferta pure per il Latte Dolce, penultimo e a secco di vittorie dal 6 novembre, che sarà ospite della Vis Artena.

