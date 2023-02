Numerosi anticipi (7 in Eccellenza e ben 13 in Promozione) si giocheranno domani nei campi della Sardegna.

Eccellenza

Giocano con 24 ore di differenza la capolista Budoni e il Latte Dolce, immediata inseguitrice. Domani sono in programma (ore 15) ben sette anticipi della trentesima giornata del campionato di Eccellenza. La vicecapolista è attesa a Gavoi dal Taloro e ha la possibilità di compiere il sorpasso in vetta in attesa delle partite di domenica. Una trasferta comunque ricca di insidie per gli uomini di Mauro Giorico. A Iglesias arriva la Nuorese, sfida tra ex nobile con in palio punti importantissimi in chiave salvezza. Il San Teodoro, terza forza del torneo, ospita l’ostico Bosa. L’Ossese gioca a Oristano con la Tharros.

A Cagliari, la Ferrini alle 16 affronta un Monastir in forte ripresa. Il Lanusei cerca riscatto al Lixius contro il Li Punti. Mezzora più tardi (15.30) si gioca Villacidrese-Ghilarza mentre domenica sono in programma, alle 15, Sant’Elena-Calangianus (a Mulinu Becciu) e, alle 15.30, Arbus-Budoni.

Promozione

In Promozione, va in scena (ore 15) la diciannovesima giornata. La capolista Villasimius gioca a Cagliari contro l’Atletico, terzo in classifica. All’”Annunziata” di Castiadas arriva la Verde Isola reduce dalla sconfitta di Coppa. Le altre Cus Cagliari-Selargius, Andromeda-Gonnosfanadiga e Guspini-Asseminese. Domenica in campo (15) La Palma-Villamassargia e Orrolese-Cortoghiana.

Quattro gli incontri nel girone B. Il Barisardo gioca sul campo della cenerentola Tonara. Ad Arzana l’Idolo ospita l’Abbasanta. Chiudono Atletico Bono-Bittese e Paulese-Terralba. Domenica alle 15 Fonni-Siniscola e Posada-Arborea e alle 15.30 Tortolì-Santa Giusta.

Nel girone C, l’Usinese riceve (alle 15.30) il Sennori. I rossoblù hanno l’opportunità di portarsi provvisoriamente in testa. Il Thiesi gioca a Sassari con la Lanteri. A Macomer (campo Sertinu) si affrontano Macomerese e Ozierese. Il Luogosanto riceve l’Oschirese. Domenica, sempre alle 15, è il turno della capolista Tempio che gioca in casa col Porto Torres. Chiudono Stintino-Bonorva e Buddusò-Coghinas.

