Un'ottima Cos sfiora la vittoria contro la Cynthialbalonga. Il big match, giocato al “Bruno Abbatini” di Genzano di Roma, finisce senza reti. Ne approfitta la Cavese che batte la Flaminia e si porta a più tre dalla squadra di Francesco Loi. La Cynthia dell'ex Torres, Carbonia e Nuorese, Marco Mariotti è sempre terza ma meno sette dalla vetta.

Buona partenza della Cos pericolosa in avvio con Gallo e Gomez. Al 12’ per i padroni di casa ci prova Doriatiotto dall’interno dell’area, Maresca blocca. Al 25’ punizione di Ladu, Silvestrini respinge. Al 35’ su azione di contropiede Silvestrini in uscita chiude lo specchio a Gomez. Al 39’ conclusione di Bigi indirizzata verso l’incrocio dei pali, Maresca vola e salva.

Nella ripresa, al 16’ Demontis sfiora l’incrocio dei pali. Al 37’ occasionissima per la Cos: Nurchi lanciato a rete viene ipnotizzato dall’ottimo Silvestrini. Al 43’ Gallo entra in area e calcia di poco sul fondo. In pieno recupero, punizione di Naguel dal limite, un super Silvestrini salva ancora.

