Gol, spettacolo e l’agognato punto che mancava alla matematica salvezza. Contro la Gelbison l’Olbia si concede tutto. Il match della 34ª e ultima giornata del campionato di Serie D, andato in scena questo pomeriggio al “Nespoli”, termina 3-3.

Un risultato che se da un lato vale alla squadra di Ze Maria quota 42 in classifica, e la conferma diretta della categoria a prescindere dai risultati delle antagoniste, dall’altro riserva a Ragatzu il centesimo gol in maglia bianca e a Costanzo la doppia cifra.

Le marcature le apre, però, Pani, al terzo centro stagionale, da angolo di Maspero dopo 5’. I campani ci impiegano mezz’ora per pareggiare i conti con Golfo, poi, al 37’, Ragatzu si inventa un capolavoro di gol firmando il 2-1 dell’Olbia e la sua centesima rete in maglia bianca, e al 39’ Costanzo arrotonda il bottino siglando il 3-1 e toccando quota 10 gol in campionato.

In avvio di ripresa il neo entrato Croce accorcia le distanze, poi, al quarto d’ora, Liurni trasforma il rigore per un fallo di mano in area di Buschiazzo.

Ed è 3-3, e festa grande al “Nespoli”, con i padroni di casa che raggiungono un traguardo inimmaginabile fino a qualche mese fa e gli ospiti che si preparano ai playoff, che affronteranno forti della seconda piazza conquistata al termine della stagione regolare.

