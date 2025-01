Giornata cruciale per la salvezza delle sarde quella in programma domani nel campionato di serie D. Cos e Ilvamaddalena si affrontano in Ogliastra, a Tertenia solo per fare punti, possibilmente tre: la Cos è ultima a 15 punti; l'Ilva penultima (col Terracina) a 18.

Una gara disperata soprattutto per la Cos che deve cercare di agganciare i maddalenini per continuare a sognare la salvezza. Ieri la società maddalenina ha annunciato il tesseramento del centrale Giacomo Peri che potrebbe essere utilizzato durante la gara.

Atteso a Tertenia il pubblico delle grandi occasioni. L'Olbia affronta l'Anzio con l'obiettivo di conquistare la vittoria col ritorno del nuovo bomber Ragatzu e di Bianco, due giocatori che in D fanno la differenza. L'Atletico Uri gioca a Terracina: una gara difficile vista la situazione disperata del laziali. Il Latte Dolce gioca a Savoia con la squadra locale che non ha grandi interessi di classifica.

