Latte Dolce-Anzio e Nocerina-Cos sono gli anticipi di oggi del girone G della Serie D. Scontro al vertice quello della Cos, che affronta i campani, secondi in classifica a tre punti di distanza. La Cos si gioca importanti chances per riconquistare quel secondo posto che ha tenuto a lungo alle spalle della capolista Cavese.

Francesco Loi più: «Bisogna andare in campo e dare il massimo. Stiamo facendo una grande stagione: vogliamo continuare a far bene col programma dei giovani che ci sta regalando a noi e ai ragazzi tante soddisfazioni».

Il Latte Dolce ospita alla stessa ora (ore 14,30) l'Anzio con l'obiettivo di piazzarsi al centro della classifica. Un buon momento per la squadra di Mauro Giorico, uno dei tecnici più esperti e preparati del campionato con alle spalle tantissimi successi. Anche quest'anno sta facendo bene col Latte Dolce che sta rispettando i suoi programmi di centroclassifica. Domenica scorsa i sassaresi hanno fatto il colpaccio a Cassino.

Domani si gioca solo Gladiator-Budoni, gara determinante per la salvezza. Le due squadre sono penultime con 18 punti in classifica. Non scenderà in campo invece l'Atletico Uri, al secondo stop consecutivo per l'impegno di un suo calciatore al Trofeo delle Regioni. Domani avrebbe dovuto ospitare il San Marzano. Si giocherà a marzo.

