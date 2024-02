Un altro sardo in Serie D. Dopo Piras passato dalla Cos al Catanzaro, il centrocampista isolano Salvatore Dore che vestiva la maglia del Real Casaluovo è passato alla Cremonese.

Per il centrocampista, classe 2004, una grande occasione per mettersi in mostra nel campionato di serie B in un club prestigioso che punta alla promozione nella massima serie.

Dore, 13 presenze in serie D con la maglia del Caslnuovo, ha realizzato 6 gol e 2 assist. Cresciuto nelle giovanili dell'Olbia, la scorsa estate ha abbracciato il progetto del Real Casalnuovo e si è messo subito in mostra per le sue qualità tecniche.

