Buon pareggio per la Cos sul difficilissimo campo del San Marzano, a Palmi di Campania. Punto prezioso ma anche un po’ di rammarico visto che la squadra sarda di Francesco Loi è passata per due volte in vantaggio facendosi raggiungere a sei minuti dalla fine.

Una grande partita fra due ottime sqadre con la Cos che allunga ancora la serie di risultati utili consecutivi portati a 13. La Cos, scesa in campo senza diversi titolari, è passata in vantaggio al 23' con un eurogol di Demontis che ha gelato i tifosi e la squadra locale. Poi la gara è andata avanti con occasioni da una parte e dall'altra sino al 65' quando la San Marzano ha raggiunto il pari con Altobello. A 13' dalla fine, la Cos è passata ancora in vantaggio dimostrando grande carattere e ottime trame di gioco. A sei minuti dalla fine il definitivo pari dei locali firmato da Uliano.

Le due squadre hanno avuto occasioni per segnare anche nel recupero, ma il risultato non è cambiato.

