Un impegno difficile ma non impossibile quello che attende domenica l'Ilvamaddalena, terza in classifica del campionato di Serie D, girone G: la squadra di Aldo Gardini affronta la trasferta di Cassino, due punti sotto i maddalenini in una sfida importantissima per le due squadre.

L'Ilva costruita per la salvezza ha finora fatto molto meglio delle previsioni iniziali. Anche se si è di fronte ad una classifica, dal secondo posto in giù, decisamente corta. Solo il Sorrento è finora riuscito a tentare la fuga, tanto che viaggia al primo posto con quattro lunghezze di vantaggio sulla Palmese e sei sull'Ilvamaddalena. I sardi allenati da Aldo Gardini, il tecnico che alcuni anni fa ha sfiorato la Serie C col Lanusei, a Cassino giocano una gara importante: la squadra, reduce dal successo di domenica sul Nola, appare in ottime condizioni atletiche e col morale alle stelle.

Gardini, dall'alto della sua esperienza, sa benissimo che in Serie D non ci sono gare facili, figuriamoci poi quando si affronta una trasferta come quella di Cassino.

La Cos ospita (a Tertenia), il Nola: l'obiettivo è conquistare la seconda vittoria casalinga che sarebbe la terza della stagione: una sfida fra squadre che hanno bisogno di punti. Atteso a Tertenia il pubblico delle grandi occasioni. La Cos anche domenica scorsa ha perso giocando bene: avant'ieri ha vinto il derby di Coppa con l'Arzachena ma ora deve solo vincere per puntellare una classifica sofferente.

Attesa per il derby Arzachena-Uri: gli ospiti devono far punti per la salvezza, gli smeraldini per riavvicinare le grandi in classifica. Un'altra gara da 1X2.

