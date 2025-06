Il campionato di Serie D comincerà il 7 settembre, per chiudersi il 3 maggio 2026.

La Figc ha annunciato le date di inizio e fine dei campionati di calcio italiani, compresa la quarta serie, che interessa l’Olbia (e Budoni, Latte Dolce e Monastir), e il risultato è che si tornerà in campo ufficialmente la prima domenica di settembre.

In realtà la stagione partirà con la Coppa Italia, presumibilmente la settimana prima: attese le date, al pari di quelle dei turni infrasettimanali e della sosta invernale del campionato.

Intanto, con l’esclusione della Spal, deliberata ieri dal Consiglio federale, si va verso il ripescaggio in Serie C dell’Under 23 dell’Inter, mentre la Pro Patria dovrebbe beneficiare della riammissione per rinuncia della Lucchese. Non una sorpresa, ma comunque la conferma di quanto vincere i playoff non assicuri il salto di categoria, e che se vuole tornare tra i professionisti l’Olbia – che, per la cronaca, pur non avendo titoli né chance ha presentato la domanda di ripescaggio per la Serie C 2025/26 – deve vincere il prossimo campionato.

A proposito del club gallurese, dal 1° al 5 luglio lo stadio “Bruno Nespoli” ospiterà gli open day della Lazio Soccer School, che sbarca in Sardegna proprio grazie alla collaborazione con l’Olbia Calcio1905: l’appuntamento è riservato ai giovani calciatori tra i 5 e i 15 anni. Si replica a Loiri il 25 e 26 agosto.

Oltre alla partecipazione dei tecnici del settore giovanile dei bianchi, Salvatore Melino e Diego Di Gennaro, del preparatore atletico Gianni Mei e dell’allenatore dei portieri Giovanni Farina, la società comunica che agli open day sarà presente Daniele Ragatzu, che sa di conferma ufficiale dell’attaccante ex Cagliari per la prossima stagione.

