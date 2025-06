Di nuovo in doppia cifra il sassarese Cristian Uras che sigla 10 punti nel successo dell'Italia sul Giappone per 66-41 ai Mondiali di basket in carrozzina in svolgimento a Sao Paulo, in Brasile.

Ora la nazionale affronterà la finalina per il quinto posto e comunque vada sarà il migliore risultato di sempre, dato che finora non era andata mai oltre l'ottavo posto.

Gli azzurrini non hanno faticato a superare i giapponesi, già sconfitti largamente nella fase a gironi. Tira bene inizialmente Alessandro Sbuelz, che poi però macchia un po’ le proprie percentuali, rimanendo comunque il top scorer alla sirena con 19 punti, a cui si aggiungono anche 14 rimbalzi. Anche per Da Silva Pelizari 19 punti, con 9/15 dal campo e addirittura 10 assist a referto. Doppia cifra anche per Cristiano Uras, che segna 10 punti uscendo dalla panchina.

Spazio in campo per tutti e dodici gli azzurrini, come spesso capitato in questo Mondiale. Entrano pure l'altro sardo, Bobbato, e il laziale Ciciou, entrambi in forza all'Asinara Waves di Porto Torres.

Tabellino Italia: Sbuelz 19, Da Silva Pelizari 19, Uras 10, Topo 6, Boganelli 4, Oujedid 4, Balsamo 2, Canella 2, Ciciou, Marotta, Tomaselli, Bobbato.

