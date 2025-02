Lo scontro al vertice tra Innovyou Sennori e Ferrini Pisano Arredamenti è il clou della quinta giornata di ritorno della Serie C Unica di basket. La sfida tra prima e seconda è in programma domenica 2 marzo alle 19.30 al Palasport di Sorso. Entrambe le formazioni arrivano in buone condizioni di forma: i romangini, imbattuti, nell’ultimo turno hanno piegato le resistenze della Coral Alghero grazie ai 26 punti di Merella. I quartesi di Fioretto, invece, hanno messo da parte qualche incertezza che aveva caratterizzato l’inizio di stagione e hanno preso a correre in maniera sempre più decisa, come dimostra anche l’ultima affermazione nel derby contro l’Antonianum.

Spettatrici interessate del big match sono le altre due squadre appaiate al secondo posto, ovvero Olimpia Cagliari e Il Veliero Calasetta, che sabato (ore 18) si ritroveranno faccia a faccia a Monte Mixi per un altro scontro diretto fondamentale per le gerarchie della zona alta.

Impegno interno per la quinta forza del campionato, ovvero la Sirius Nuoro del bomber argentino Andres Mariani, che non vuole sbagliare al cospetto del fanalino di coda Dinamo B (sabato, ore 18). Sempre sabato, ma alle 17, è in programma anche un altro scontro diretto tra la Klass Coral (sesta) e la Torres (settima), appaiate a quota 12 punti in classifica. Punti preziosi in palio anche a Quartu Sant’Elena tra l’Antonianum e il Sant’Orsola Sassari (domenica, 18.30). Turno di riposo, infine, per il Cus Sassari.

Classifica: Sennori 28, Ferrini, Olimpia e Calasetta 20, Nuoro 14, Torres e Coral 12, Cus Sassari e Sant’Orsola 8, Antonianum 6, Dinamo B 2.

