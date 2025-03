Con l’inizio del 7° turno di ritorno della Serie C Unica maschile, si avvicina inesorabilmente la fine della regular season e il conto alla rovescia per le squadre in corsa per i playoff.

Sabato, alle 17, la Coral Alghero cercherà di conquistare punti preziosi contro il Cus Sassari, squadra che ha avuto alti e bassi ma che rimane sempre un avversario ostico.

Un’ora più tardi, la Sirius Nuoro ospita la Torres in una sfida che ha il sapore di uno scontro diretto per la zona playoff. Le due squadre sono vicine in classifica 16 punti contro 14), e il match del PalaConi di Nuoro potrebbe rappresentare uno spartiacque per entrambe.

Nel frattempo, la Ferrini Cagliari, reduce da un buon periodo di forma, tenterà di proseguire la sua corsa al terzo posto in classifica nella sfida casalinga contro il Sant’Orsola (PalaSant'Elena, ore 19). La compagine di coach Fioretto vuole sfruttare la sfida per consolidare la sua posizione e approfittare del turno di riposo dell'Olimpia Cagliari.

Domenica, l’attenzione sarà tutta sulla capolista Sennori, che ospiterà a Sorso il Calasetta alle 17. La squadra allenata da Gabriele Piras è imbattuta e continua a macinare vittorie, con l’obiettivo di mantenere la testa della classifica fino alla fine della regular season. Ma il Calasetta, guidato dal talento di Russo e Amoruso, non è certo da sottovalutare e cercherà di fare il primo sgambetto stagionale alla capolista.

Infine, alle 18:30, a Quartu, l’Antonianum affronterà la Dinamo B in un incontro delicato. I padroni di casa sono alla ricerca di punti preziosi per risalire la classifica e migliorare la propria posizione, mentre la Dinamo B proverà a conquistare la seconda affermazione stagionale.

Classifica: Sennori 32, Olimpia 24, Ferrini 22, Calasetta 22, Nuoro 16, Torres 14, Coral 14, Antonianum 8, Sant'Orsola 8, Cus Sassari 8, Dinamo B 2.

