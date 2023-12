Operazione aggancio. Nelle corde che Leandro Greco ha provato a toccare preparando la gara col Rimini c’è pure la possibilità di appaiare l’avversario in classifica a quota 19. Ma per farlo i galluresi domani al “Nespoli” devono vincere.

«Il Rimini è una squadra solida e in fiducia, che col cambio di allenatore ha cambiato passo, ma noi abbiamo le qualità per mettere in difficoltà chiunque», ha detto stasera l’allenatore dell’Olbia presentando il recupero della 14ª giornata di Serie C.

«Ci manca qualcosa, quei risultati positivi in più che avremmo meritato e che ci avrebbero fatto percepire il lavoro che stiamo facendo in un altro modo: anche domenica contro il Perugia, per esempio, il pareggio ci poteva stare», ha aggiunto Greco. «Però sono fiducioso: arriveremo pronti all’appuntamento», ha subito rilanciato l’ex Sudtirol.

«Abbiamo avuto il tempo giusto per preparare la partita e chi ha giocato domenica ha recuperato: aspettiamo la rifinitura di domani mattina per le ultime valutazioni, che terranno conto anche del fatto che sabato giocheremo di nuovo, in trasferta col Pescara», ha poi concluso il tecnico romano, che per il match con i biancorossi, reduci da 7 risultati utili consecutivi, ritrova Ragatzu ma dovrà rinunciare a Nanni per infortunio.

Squadre in campo alle 18: dirige l’arbitro Dario Madonia della sezione di Palermo.

