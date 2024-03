Turno infrasettimanale insidioso per la vice capolista Torres che domani alle 18.30 è di scena a Ferrara contro la Spal. Nobile decaduta che sino al 2020 era in serie A, la formazione estense ha deluso le aspettative estive e si trova a combattere per tenere lontana la zona playout.

Attenzione però allo stato di forma della squadra nuovamente affidata all'esperto di Carlo: tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare ne fanno un'avversaria in buonissima condizione.

All'andata la Spal è uscita dal “Vanni Sanna” con un punto: passò in vantaggio subito con Colladel ma nella ripresa Diakite ristabilì l'equilibrio.

Per quanto riguarda la formazione rossoblù, il tecnico Greco deve fare a meno del difensore Dametto: da capire se lo sostituirà spostando a sinistra Siniega o chiedendo a uno tra Liviero e Zambataro compiti esclusivamente difensivi. Per il resto non dovrebbero esserci variazioni nell'undici che ha sconfitto nettamente il Pescara.

