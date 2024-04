Ultimo impegno casalingo della stagione per l’Esperia, che sabato pomeriggio (17.30) riceve la visita di Teramo, sesta nella graduatoria dei play-in Silver di Serie B Interregionale.

Grazie all’ultimo blitz in casa della vice capolista Pescara, i granata hanno abbandonato il fondo della graduatoria raggiungendo quota 8 punti. Due lunghezze sopra c’è proprio Teramo, formazione che l’Esperia proverà ad agganciare per congedarsi nel migliore dei modi dal pubblico di Monte Mixi.

«Ci teniamo a chiudere questa seconda fase con un buon piazzamento in classifica per dimostrare a noi stessi il nostro reale valore», afferma l’ala Giuseppe Floridia, «anche se siamo fuori dai playoff, le motivazioni rimangono invariate. Vogliamo vincere, ma soprattutto migliorare, e stiamo cercando di farlo al meglio».

Al cospetto della Teramo a Spicchi (erede della tradizione del basket teramano, presenza fissa in Serie A nei primi anni Duemila), l’Esperia proverà a dar seguito ai segnali di crescita emersi in maniera costante nell’ultimo periodo: «Ci teniamo a chiudere il campionato davanti ai nostri tifosi con un risultato positivo», sottolinea, «sarebbe bello ringraziarli per il supporto attivo che ci hanno dato quest'anno e negli anni passati. Spesso non viene menzionata l'importanza del pubblico, ma noi abbiamo la grande fortuna di poter essere supportati costantemente ogni giorno».

Nel match d’andata, disputato in Abruzzo lo scorso 16 marzo, i cagliaritani andarono ko col risultato finale di 80-65. «Ci troveremo di fronte una formazione tendenzialmente giovane», spiega l’ala siciliana, «possono contare anche su alcuni elementi di esperienza cui piace correre e tirare da 3. Hanno anche un reparto lunghi abbastanza fisico, capace di collaborare bene in post basso. Per vincere», conclude, «sarà fondamentale mettere pressione con la nostra difesa a tutto campo e cercare di sfruttare i nostri vantaggi fisici in alcune situazioni di gioco».

