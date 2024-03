Dopo gli ultimi recuperi, in Serie B Femminile si pensa già alla seconda fase. Ben delineata, infatti, la classifica e i nomi delle compagini che prenderanno parte a playoff e playout.

I recuperi. Vincono tutte le squadre impegnate in casa. In particolare, combattuta quella tra Chelu Coffee&More Elmas, che supera il San Salvatore Selargius 45-42. Padrone di casa avanti nei primi due quarti (25-22 al 20’). Al 30’ la situazione è in parità (34-34), prima degli ultimi 10’, nel quale il quintetto allenato da Nello Schirru riesce a chiudere la contesa a proprio favore. Miglior realizzatrice è Matta, dell’Elmas, con 19 punti. Successo anche della Mercede Alghero che si impone contro Su Planu per 70-59. Algheresi che comandano il punteggio nell’arco dei 40’ di gioco. A fine gara le migliori sono Galluccio, della Mercede, e Muscas del Su Planu, con 15 punti. Vince senza nemmeno scendere in campo l’Antonianum, contro Nulvi che non si è presentato in terra quartese (20-0 a tavolino per le ragazze guidate da Tony Atella). Infine, lo stesso Nulvi esce vincente contro il Basket Quartu (70-65 il finale), al termine di 40’ di gioco combattuti ed equilibrati. Top scorer della gara è Villani, del Nulvi, con 21 punti. Stasera l’ultimo recupero tra San Salvatore e Antonianum.

Playoff e Playout. Ultimo impegno della prima fase che non modificherà quella che è la griglia playoff e la situazione playout. Nella lunga corsa per la promozione, partirà con il primo posto nella griglia playoff la Virtus Cagliari, imbattuta con 20 vittorie in altrettante gare e grande favorita nella corsa verso gli spareggi per la A/2. Alle spalle, la concorrente più accreditata è il Cus Cagliari, seconda al termine della regular season. A seguire Antonianum, Mercede, San Salvatore, Astro, Elmas e Su Planu. Gli accoppiamenti dei quarti di finale prevedono: Virtus-Su Planu; Cus Cagliari-Elmas; Antonianum-Astro; Mercede-San Salvatore. Ai playout, invece, parteciperanno Condor, Nulvi e Basket Quartu, che si affronteranno con gare di andata e ritorno.

