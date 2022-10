La quarta giornata dell’A2 femminile di basket vedrà il Cus Cagliari impegnato ad Ancona alle 19 di domani e la Techfind Selargius ospitare il Battipaglia alle 15.30 di domenica. Le portacolori sarde, entrambe reduci da due amare sconfitte, andranno a caccia di punti preziosi per provare a muoversi dalla parte bassa della classifica del girone Sud.

San Salvatore. La Techfind, dopo aver perso per la rottura del tendine d’Achille una pedina importante come Mukurat, ripartirà da una grande voglia di riscatto e dal calore del proprio pubblico.

“Siamo arrivate alla partita con la Spezzina scariche e poco lucide. In settimana abbiamo lavorato per crescere in attacco e in difesa. Battipaglia è competitiva, ha già ottenuto risultati buoni e dovremo mantenere un’intensità alta e tanta energia per compensare la fisicità delle avversarie”, ha sottolineato la capitana Silvia Ceccarelli.

Cus Cagliari. Le universitarie, invece, proveranno a sfruttare la trasferta sul parquet delle neopromosse Basket Girls Ancona per sbloccarsi dopo tre sconfitte consecutive. Le avversarie, trascinate da Diane e Albanello, tuttavia, hanno già raccolto quattro punti e la trasferta marchigiana non sarà una passeggiata.

“È una squadra giovane, aggressiva e intensa, ma ci giocheremo il tutto per tutto pur di vincere. Erika Striulli è sulla buona strada, quando tornerà ci darà una grande mano. Intanto abbiamo ancora molte cose su cui lavorare,ma la nostra ultima partita, a livello di aggressività e coesione, è stata nettamente superiore alle precedenti”.

© Riproduzione riservata