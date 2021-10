Buona partenza del Selargius (Promozione, girone A). La squadra granata, domenica scorsa, ha ritrovato il successo che ha permesso di agganciare la Sigma in terza posizione. Ha raccolto otto punti nelle prime cinque gare.

L’analisi. “Il campionato si sta dimostrando molto livellato in queste prime battute”, dice il viceallenatore Denis Fercia da due stagioni a Selargius e in passato al La Palma (5 stagioni) e Sigma (7 stagioni). “Monteponi e Villasimius per ora stanno dimostrando di avere una marcia in più. Sono partite molto bene”. Nel prossimo impegno il Selargius sarà ospite dell’Atletico Cagliari. “E’ una squadra molto forte, che ha valori importanti e giocatori del calibro di Giorgio Piras, Berlucchi, Piroddi, Littera, Aresu e Amorati. Per noi non sarà semplice restare nelle primissime posizioni. I ragazzi devono continuare a seguire il tecnico Franco Giordano e non si possono permettere”, chiude, “di abbassare la guardia. Mai”.

