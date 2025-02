Vittoria della Decimo 07 sul Mandas nell'anticipo di oggi di Seconda Categoria: 1-0 il risultato finale, con rete di Matta per la capolista del Girone B.

Successo anche del Sinnai per 2-1 sulla Frassinetti. Per i locali gol di Mura e Mela. Per la Frassinetti, rete di Astero al 92'. Un successo importante per la salvezza quello colto dal Sinnai con una squadra di giovani.

Una doppietta di Podda e una rete di Congiu hanno regalato la vittoria al San Basilio (3-1), nel derby col Senorbì che ha ottenuto la rete della bandiera con Ortu.

