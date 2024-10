Se con la disputa della seconda giornata erano in quattro a comandare nel Girone H della Seconda Categoria, che comprende formazioni della Gallura e dell'Anglona, il drappello delle prime della classe dopo la terza si è dimezzato. Resistono solitarie e a punteggio pieno (9 punti), in due: l'Andrea Doria di Sedini, che nel turno domenicale ha sconfitto in casa il Tavolara per 2-1, e lo Sporting Paduledda, che con lo stesso punteggio, nell'anticipo di sabato in trasferta, si è imposto a Santa Teresa di Gallura.

A ridosso delle battistrada con 7 punti ritroviamo tre squadre: il Lauras, che al "Limbara" ha sconfitto con un rotondo 5-0 l'Alà, e che conserva immacolata, unica del girone, la casella dei gol subiti. A fargli compagnia Golfo Aranci e Funtanaliras di Monti, che negli altri due anticipi del sabato hanno rispettivamente pareggiato tra le mura amiche con Porto Rotondo (3-3) e Codaruina (1-1).

A centro classifica, con 4 punti, un altro trio: Porto Cervo, Palau e Trinità. La "Smeraldina" si è imposta ad Abbiadori, in casa, per 3-2 sul Berchidda, mentre il Trinità, sempre tra le mura casalinghe, ha superato per 3-2 proprio il Palau. Nella zona calda con 3 punti ritroviamo Tavolara e Santa Teresa Gallura, incappate come già detto nelle sconfitte con le due prime della classe.

Con 1 punto, conquistato proprio nell'ultima gara, ci sono Porto Rotondo e Codaruina. Senza alcun punto infine l'Atletico Castelsardo, che osservava il turno di riposo, l'Alà e il Berchidda.

