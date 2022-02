Tra qualche sorpresa e tanta, tantissima voglia di ricalcare il campo per competizioni ufficiali, sono ripartiti anche i due gironi del campionato regionale di Promozione di basket.

Girone Sud. La sorpresa arriva proprio nel raggruppamento meridionale, con la sconfitta casalinga della capolista Sulcis Spes Sant’Antioco, contro il Basket Quartu A, per 75-79. Partita combattutissima, che ha visto i padroni cercare l’allungo nel terzo quarto, ma immediatamente ricucito dalla compagine ospite. Ultimo quarto punto a punto, con i quartesi che la spuntano nel rush finale. La Sulcis Spes si deve accontentare del miglior realizzatore della gara, Diana con 25 punti. Alle spalle ne approfittano Poetto e Jolly Dolianova che riducono il divario dalla prima in classifica a soli due punti. Il Poetto supera il Sinnai per 75-66. Partita in sostanziale equilibrio per i primi due quarti (39-34 al 20’) e gestita, con leggero allungo nella seconda parte della gara da parte dei cagliaritani. Nel Poetto da segnalare i 20 punti di Farci. Il Jolly, invece, batte lo Spirito Sportivo per 50-46 al termine di una sfida combattuta ed equilibrata. Colpo esterno, infine, del Jolly Dolianova (Toro il migliore con 13 punti) che batte il Serramanna per 35-59.

Girone Nord. Non perde un colpo l’Aurea Sassari che batte nettamente l’Arzachena per 27-64 e incassa la nona vittoria su 9 gare giocate. Partita già archiviata all’intervallo (11-33 al 20’) e gestita fino alla sirena finale. Tra i sassaresi il miglior realizzatore è Matta con 13 punti. Alle spalle risponde la Gabetti Masters che espugna il parquet del Macomer 2.0 per 37-76, grazie anche alla vena realizzativa di un ispirato Sanciu (20 punti a referto per lui). Tra le dirette inseguitrici vince anche la Dinamo 2000, contro il CMB Porto Torres, per 67-52. Chiude il quadro delle partite la vittoria della Demones Ozieri, contro l’Ichnos, per 88-74. Tra gli ozieresi, da segnalare i 24 punti personali di Basanisi.

© Riproduzione riservata