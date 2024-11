Il Cage Warriors Academy ritorna a Sassari con il meglio delle MMA dilettantistiche italiane e internazionali. L’evento si terrà sabato alle 20.30 al Tarantini Fight Club, in via Venezia, all’interno della 15ª edizione del Fight Club Championship.



Questa collaborazione tra il Cage Warriors Academy – la massima promotion europea, che ha lanciato più atleti in UFC di qualsiasi altra organizzazione – e il Fight Club Championship, rappresenta un'occasione unica per i talenti italiani delle MMA. Infatti, il Fight Club Championship, il top a livello nazionale nel campo delle competizioni dilettantistiche, offre agli atleti un palcoscenico di alto livello, riconosciuto dalla Federazione Italiana e dal CONI.

Saranno 11 gli incontri nazionali che vedranno sfidarsi i migliori atleti delle scuole sarde. Il main event della serata metterà di fronte Tiziano Aiello, campione italiano in carica, e Matteo Dore, l’idolo locale, in una sfida che si preannuncia avvincente. Aiello e Dore si sono già affrontati nella finale dei Campionati Nazionali di giugno a Roma, e per Dore sarà l’occasione di rimettersi alla prova, stavolta davanti al pubblico di casa.

"La sfida con Aiello - spiega Tarantini - è una tappa importante per il percorso di crescita di Matteo. Vincere o imparare, questo è il nostro motto e quello della Federazione. Ecco perché gli incontri, anche quelli che svolgiamo in casa, mettono sempre davanti atleti di esperienza".

