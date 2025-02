Il Sant’Elena risolve la questione panchina con una soluzione interna: il duo formato da Alessandro Accardo e Mauro Bernardini. Saranno loro due, rispettivamente allenatore in seconda e preparatore atletico, a guidare la squadra quartese nel match della ventiquattresima giornata del Girone A di Promozione in casa contro l’Atletico Masainas, che è stato posticipato da sabato (quando si giocheranno altre sette partite) a domenica ore 15, sempre nell’impianto di Mulinu Becciu, in contemporanea con Terralba-Idolo. Almeno per il prossimo turno, dunque, si procede con chi era già nello staff.

La decisione della società, terza in classifica, arriva all’indomani dell’esonero del tecnico Maurizio Rinino. L’ex centrocampista, arrivato un anno fa con il Sant’Elena ancora in Eccellenza, è stato rimosso dall’incarico ieri mattina a seguito del pareggio per 2-2 ad Arzana contro l’Idolo, con il punto conquistato nel finale. La squadra è imbattuta dal 19 gennaio, contro il Guspini, non vince però dal 26 gennaio (2-1 al Terralba) e nell’ultimo turno non è riuscita a sfruttare a pieno le sconfitte di Tortolì e Lanusei, che si sfideranno sabato.

In classifica, il Sant’Elena è terzo con 41 punti (10 le vittorie, poi il record del maggior numero di pareggi con 11 e del minor numero di sconfitte con 2) a -4 dal Lanusei e -6 dal Tortolì. L’obiettivo della società, guidata dal presidente Luca Meloni e che a stagione in corso ha avuto numerosi innesti in rosa e dirigenza, è quello di lottare fino in fondo per la promozione diretta.

