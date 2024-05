Brutte notizie per la Fise, costretta ad annullare l'Internazionale di Endurance e il Sardegna Pony Show per la mancata partenza dell'Asvi.

«La Fise Sardegna – si legge nel comunicato – prende atto della mancata volontà politica da parte dell’assessore all’Agricoltura della Giunta Todde di far partire l’agenzia Asvi Sardegna, e pertanto si vede costretta ad annullare tutte le manifestazioni calendarizzate in collaborazione con la stessa agenzia».

E ancora: «Nonostante le rassicurazioni arrivate da più parti e dallo stesso assessore Gian Franco Satta, nessuna iniziativa sarebbe stata adottata dalla Giunta regionale, e l’agenzia Asvi è ancora bloccata. Sembrerebbe che la volontà di Satta sia quella di procrastinare l’avvio (previsto per il primo gennaio 2024 dalla L.R. n. 15 del 24/11/2023) dell’agenzia Asvi Sardegna, posticipandolo al 2025». Sta di fatto che la Fise Sardegna ha dovuto annullare tutte le manifestazioni programmate in collaborazione con Asvi, e tra queste le gare più prossime in calendario, vale a dire l’Internazionale di Endurance, tappa anche del circuito promosso dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, che sarebbe dovuto andare in scena dal 31 maggio al 2 giugno, e il Sardegna Pony Show, dedicato al mondo della disabilità e dei bambini (era in programma dal 7 al 9 giugno).

In particolare, l’annullamento della prima gara impedirà la qualificazione dei cavalli sardi al Campionato mondiale di Endurance, con conseguente danno economico e di immagine per tutta la Sardegna.

