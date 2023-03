L’ora x delle portacolori sarde nell’A2 femminile di basket scatterà alle 15.30, quando entrambe scenderanno in campo per disputare gli incontri valevoli per la 24ª di campionato.

La Techfind San Salvatore, dopo aver siglato la travolgente vittoria interna sul Savona, sarà di scena a Empoli sul parquet della capolista, che ha vinto 23 delle 27 partite giocate finora, ma non la gara d’andata giocata al PalaVienna di Selargius, dove le giallonere si imposero 80-73.

“Contro Savona era importante vincere, avevamo bisogno di guadagnare fiducia e sicurezza anche in vista della gara contro Empoli”, dichiara la slovena Srot, che sottolinea la necessità di “restare concentrate e pensare di poter e voler vincere perfino in casa loro. Siamo sicure dei nostri mezzi e vogliamo chiudere la stagione regolare al meglio per affrontare i playoff ancora più cariche”.

Cus Cagliari. Nel frattempo le universitarie faranno visita al Matelica, attualmente ottavo in classifica con 24 punti. Per le cussine sarà fondamentale vincere per tenersi alle spalle le Panthers Roseto, battute lo corso weekend dalle marchigiane è sempre ultime, ma a quota otto come le cagliaritane.

“Contro Battipaglia è stata una gara a due volti. Abbiamo perso il buon ritmo che avevamo espresso a inizio partita, alla fine del terzo quarto, quando la zona ci ha un po’ spiazzato. Nonostante la sconfitta, quel match ci ha infuso sicurezza e l’ennesima conferma che possiamo giocarcela anche contro le squadre più forti e attrezzate di noi”, ha commentato Karolina Stawinska del Cus, che “sta continuando a lavorare e a concentrarsi sul qui e ora. Sabato dobbiamo mantenere la costanza, l’attenzione e l’aggressività per tutti i 40 minuti. Anche l'apporto del pubblico sarà fondamentale”.

