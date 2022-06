Dopo il titolo italiano, l’ussanese Ruslan Farci sale sul tetto del mondo conquistando l’oro ai campionati mondiali di Triathlon cross sprint, categoria Junior, a Targu Mures in Romania. L’atleta di Ussana, tesserato con la Karel Sport di Sinnai, ha sbaragliato la concorrenza tagliando il traguardo in 55 minuti e 18 secondi, precedendo Niccolò Sancisi (+28’’) di Pesaro e Lukas Lanzingher (+1:28) di Sesto San Giovanni per un podio tutto italiano. In gara anche olandesi, ucraini e inglesi. “Sono felicissimo”, dice il diciannovenne. “E’ stato tutto bellissimo. Da mesi preparavo questa gara e ho fatto di tutto per arrivarci al meglio. Sono riuscito a raccogliere quanto seminato”. La gara? “Nella frazione di nuoto avevo uno svantaggio di 45 secondi da un atleta ucraino. Gli altri italiani non erano distanti. Nel trasferimento alla zona cambio ho recuperato questo margine e dalla frazione in mountain bike sono sempre stato in testa. Nella corsa ho tenuto circa trenta secondi di vantaggio, guadagnati in bici, dall’immediato inseguitore. Così mi sono potuto godere la passerella finale”. Prossimi obiettivi? “Il triathlon cross di Fonni e l’Xterra in Svizzera. Poi deciderò con l’allenatore”. La dedica è speciale, al suo primo tifoso. “A mio padre Renato che per raggiungermi in Romania ha fatto tanti sacrifici. Un viaggio lunghissimo tra aerei e treni. E poi al mio allenatore Jim Thjis a cui devo tanto. Mi segue da questa stagione. Siamo affiatati”. Ad Ussana lo attende l’intero paese. “Ho saputo. Mi ha chiamato il Sindaco per complimentarsi. Ringrazio tutti per l’affetto”.

Ecco le parole del sindaco di Ussana, Emidio Contini. “Una grandissima soddisfazione per l’intero paese. Ruslan è stato eccezionale confermandosi un atleta fortissimo con ancora ampi margini di crescita considerata la sua giovane età. E’ inoltre un ragazzo d’oro, come anche suo fratello Sasha, che merita tutto questo. Non vediamo l’ora di accoglierlo al suo arrivo”.

Gioisce anche il presidente della Karel Sport, Giorgio Lecca: “Oltre ad essere strafelici del prestigioso risultato, siamo soprattutto molto orgogliosi di avere in squadra un ragazzo che, nonostante la sua giovane età, ogni giorno dimostra impegno, perseveranza, duro lavoro e tanta dedizione per questo meraviglioso sport regalandoci emozioni incredibili. Un risultato meritato”.

