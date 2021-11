Buona la prima per l'Amatori Rugby Alghero. Il XV algherese sbanca il “Carlini-Bollesan” di Genova battendo 22-18 i padroni di casa del Cus e torna in Riviera del Corallo con 4 punti. I punti algheresi sono stati marcati da Giovanni Cipriani (piazzato al 26'), Alberto Gastlado (meta al 39', per l'8-6 Amatori a metà gara), Ciro Alvarado (meta al 41', trasformata da Cipriani) e Andre Francis Lo Pilato (meta al 49', trasformata da Cipriani per il 22-6 parziale).

«Una soddisfazione incredibile vincere in trasferta e dopo due lunghe stagioni di forzata inattività», ha dichiarato l'allenatore-giocatore Cipriani, premiato “Peroni player of the match”, «Stiamo raccogliendo i frutti del nostro duro lavoro, e soprattutto, abbiamo la sensazione di essere nella giusta direzione. La nostra grande forza è il gruppo, siamo davvero molto coesi e oggi lo abbiamo dimostrato».

«Abbiamo preparato bene la gara, i nostri coach hanno fatto un ottimo lavoro in queste settimane. Siamo un gruppo, unito dentro e fuori dal campo e faremo di tutto per toglierci qualche altra bella soddisfazione. Abbiamo iniziato col piede giusto», chiosa capitan Guglielmo Delrio.

© Riproduzione riservata