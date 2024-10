Oggi, alle 15.30, il Comunale di Via Trento ospiterà l'anticipo del girone 1 del campionato nazionale di Serie B che vedrà affrontarsi Amatori Capoterra e Savona. Lo scorso anno, i liguri furono avversario gradito per i capoterresi, che vinsero sia all'andata (46-20), che al ritorno (56-24).

Nel primo match della stagione, il XV allenato dalla coppia Garau/Ambus ha sbancato il campo di un'altra squadra ligure, la Pro Recco Rugby, per 16-3, mentre i savonesi sono stati sconfitti a domicilio, 19-15 dal Cernusco.

Quello di oggi sarà un pomeriggio di emozioni, perché l'Amatori ritorna a giocare al Comunale dopo l’operazione di restyling del prato dei mesi scorsi, perché sarà la prima del nuovo corso tecnico e perché nel proprio “fortino” i capoterresi, trascinata dai propri tifosi, sono davvero difficili da superare. Il gruppo di casa, caricato a mille dopo il successo alla “prima” stagionale, vuole fare bene, vincere e non sfigurare davanti al pubblico amico, dando il massimo per ottenere un risultato positivo.

