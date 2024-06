Buona la prima per Lorenzo Carboni nel tabellone juniores del Roland Garros. Il 18enne algherese (705 Atp e ormai privo di classifica Itf under 18, non giocando tornei giovanili da più di un anno) ha superato il primo turno battendo 0-6, 6-4, 6-4 in rimonta la wild card francese Pierre Antoine Faut (253 Itf).

Nel secondo turno, Carboni affronterà il 16enne ceco Maxim Mrva, numero 8 del tabellone (top ten junior e 1346 Atp).

© Riproduzione riservata