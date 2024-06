Buona prova di Lorenzo Carboni, che nel secondo turno del tabellone juniores del Roland Garros regola 6-2, 6-3 il 16enne ceco Maxim Mrva, numero 8 del tabellone (top ten junior e 1346 Atp).

Il 18enne algherese (705 Atp e ormai privo di classifica Itf under 18, non giocando tornei giovanili da più di un anno) sfiderà negli ottavi di finale il 18enne francese Mae Malige. Il transalpino ha una situazione simile a Carboni, non essendo presente nella classifica under, ma già arrivato alla casella 740 nel ranking Atp.

© Riproduzione riservata