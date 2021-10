Sabato riprende il massimo campionato di pallacanestro in carrozzina, che anche in questa stagione non prevede retrocessioni. Le due squadre sarde sono state smistate in due gruppi diversi: il Gsd Porto Torres nel girone A e la DinamoLab in quello B. Ogni gruppo è formato da cinque squadre. Solo le prime due vanno alla Final Four per lo scudetto.

Le sarde. Inizia in casa la squadra sassarese che ospita alle 15 al Centro Polivalente di Sorso la SBS Montello, che ha sostituto Massimiliano Segreto con Alessandro Pedron.

Nella DinamoLab due le novità rilevanti: il centro iraniano Morteza Gharibloo, proveniente dal Giulianova, e il britannico punti 3.0 Billy Bridge.

Il Gsd Porto Torres saluta invece il ritorno di Fabio Raimondi, tiratore micidiale da tre punti. La squadra portotorrese gioca sul campo della matricola Treviso, che ha aggiunto al collaudato organico tre innesti: Fabio Bernardis, Domenico Beltrame e Milan Slapnicar.

© Riproduzione riservata