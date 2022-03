Slitta a data da destinarsi la gara che il weekend del 2-3 aprile avrebbe dovuto aprire il Campionato Regionale Slalom Aci Sport. L’undicesima edizione dello Slalom Guspini Arbus, peraltro l’unico in programma nel Sud Sardegna, non potrà essere disputato nella data stabilita poiché l’attività amministrativa del Comune di Arbus si è interrotta anzitempo bloccando, tra le altre, anche l’organizzazione della competizione automobilistica. A confermarlo è l’ormai ex assessore comunale allo sport, Simone Murtas: “Purtroppo la prematura conclusione dell’attività amministrativa e l’assenza ad oggi di un commissario precludono la possibilità di organizzare una manifestazione che abbiamo riportato nel nostro territorio nel 2021. Quest’anno, svolgendosi all’inizio della stagione turistica, avrebbe avuto importanti ricadute, e non solo economiche, sul territorio arburese”.

Gli organizzatori, tuttavia, sono alla ricerca di una nuova collocazione in calendario. “Siamo rattristati, la macchina organizzativa era perfettamente in linea coi tempi per replicare il successo del 2021. Lavoriamo a una nuova data, la gara si farà comunque nel corso del 2022”, ha sottolineato l’organizzatore Gianni Saddi, presidente di Aci Cagliari per lo Sport.

Per ora, dunque, lo scettro resterà tra le mani di Enea Carta, che nel 2021 aveva ottenuto la vittoria assoluta chiudendo al primo posto davanti a Fabio Angioj e Pier Raffaele Marcello.

