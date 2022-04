Sono due le gare rinviate questo pomeriggio a causa del maltempo. Nel campionato di Eccellenza, l’incontro di Arzana, tra Idolo e Ossese è posticipato a domani alle 16. Nel girone B di Promozione, non si gioca Macomerese-Seulo sempre a causa dell’abbondante nevicata. La squadra di casa del presidente Luciano Sau ha proposto di giocarla domani ma sarà difficile. Il Seulo potrebbe avere difficoltà ad affrontare la trasferta.

Per ora sono quindi questi gli incontri rinviati. Questo pomeriggio si stanno giocando, in Eccellenza Asseminese-Budoni e Villacidrese-Ghilarza e, nel girone C di Promozione, Usinese-Stintino.

