Il Covid fa saltare anche la gara femminile tra Dinamo e Sesto San Giovanni che si sarebbe dovuta disputare al PalaSerradimigni sabato 1° gennaio alle 20.30. Questa mattina la società sassarese ha comunicato che dopo il controllo coi tamponi sono emerse alcune positività nel gruppo squadra, quindi la Legabasket femminile ha provveduto a rinviare il match. Ironia della sorte nel Sesto San Giovanni erano tutte negative.

I recuperi. Salgono quindi a due le partite da recuperare per la squadra di Restivo che un mese fa aveva saltato la gara contro il Ragusa. Resta da capire quante sono le positività che riguardano le giocatrici e quanto sarà lunga la quarantena.

Niente basket quindi per i tifosi sardi, che già hanno dovuto rinunciare al match della A maschile tra Dinamo e Trento in programma il 2 gennaio e rinviato per le positività nel gruppo sassarese.

© Riproduzione riservata