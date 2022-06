I lavori in corso sulla Statale 292, nel tratto tra Alghero e Villanova Monteleone, hanno obbligato la federazione Aci Sport l’Aci Sassari, che organizza la gara, a posticipare la cronoscalata Alghero-Scala Piccada. L’edizione numero 61, valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Centro e riserva del Civm, il massimo campionato, era inizialmente in programma nel weekend del 29-31 luglio e ha ora trovato collocazione nell’ultimo fine settimana di settembre, il 23-25 del mese. La scorsa estate, alla 60ª edizione, a imporsi era stato il catanese Domenico Cubeda, primo davanti al siracusano Luigi Fazzino e al ragusano Franco Caruso.

Magliona. Nel frattempo, il 9 volte campione italiano di Velocità Montagna, Omar Magliona, prosegue il suo cammino nella nuova sfida in pista. Dopo la doppia vittoria all’esordio a Vallelunga, domenica salirà a bordo della Norma M20 Fc del tema Cms per provare a ripetersi a Misano, un altro tracciato mai percorso prima dal pilota sassarese. La seconda prova del Master Tricolore Prototipi prevederà due gare, alle 9.40 e alle 17.15, che saranno trasmesse in diretta su Ms Motor Tv, canale 229 Sky. “Affrontiamo questo esordio a Misano come sempre, cioè con il massimo della grinta. Anche a Vallelunga scoprivamo il circuito per la prima volta e siamo andati forte. La concorrenza sarà più agguerrita, ma spero di trovare sempre la chiave giusta per essere competitivo. La macchina ha già mostrato un alto potenziale, in squadra il clima è ideale, ora dipende da me e dal fatto che tutto funzioni al meglio”, ha aggiunto Magliona.

