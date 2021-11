L'Amatori Rugby Alghero perde 38-12 contro il Milano nel match valido come recupero della seconda giornata del campionato nazionale di Serie A.

Avvio gara decisivo. Una sfida decisa nella prima frazione di gioco, con cinque mete e quattro trasformazioni dei lombardi, andati al riposo sul 31-0. Nella ripresa, le mete di Andre Francis Lo Pilato (trasformata da Giovanni Cipriani) e di Giovanni Marchetto hanno ridotto le distanze (31-12 al 64'), ma al 76' è arrivata la sesta meta trasformata dagli ospiti.

Parola di coach. “Ci aspettavamo una partita diversa”, esordisce Marchetto. “Abbiamo pagato un po' di sviste difensive nel primo tempo, che hanno dato una direzione negativa al match. Nel secondo abbiamo provato a recuperare. Ora andiamo avanti, si continua a lavorare, prendendo quanto di buono abbiamo fatto in fasi di conquista, mischia e touche”, prosegue l'allenatore-giocatore algherese, che sottolinea anche una crescita dal punto di vista della disciplina: “Ora abbiamo due settimane per preparare la partita contro I Centurioni e per continuare a crescere, soprattutto dal punto di vista difensivo”.

