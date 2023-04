Dopo le prime quattro prove, Matteo Musti e Matteo Benanti, su Porsche Carrera Rs, sono al comando del 6º Rally Internazionale Storico Costa Smeralda, secondo round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Musti-Benanti guidano la manifestazione organizzata da Aci Sassari con 30”5 di vantaggio sull’equipaggio di casa, formato da Sergio Farris e Giuseppe Pirisinu, campioni in carica del 4º Raggruppamento e vincitori della 3ª speciale, e Matteo Luise e Melissa Ferro, terzi a 1’26”2 su Fiat Ritmo Abarth. A chiudere la Top5 Mariotti-Sanesi (Ford Sierra Cosworth) e Nucera-Gibellini (Porsche Carrera Rs). Condizionati da problemi alla turbina Pierangioli-Salis, al momento settimi assoluti.

Nel Trofeo A112 Abarth, come da pronostico, in testa Droandi-Fornasiero, a caccia del tris smeraldino. Al Rally Storico sono abbinati anche Regolarità a Media, titolata per l’Italiano e l’Europeo, la Regolarità Sport e il Rally Vintage Martini, non competitiva riservata alle auto in livrea Martini, presenti anche a San Pantaleo, riordino finale della prima giornata, in cui è stata esposta anche la Kimera 037 Evo Martini 7, presentata ieri al Cala di Volpe.

Domani la seconda e ultima giornata di gara con i doppi passaggi sulle speciali Lo Sfossato (11,80 km, ore 10.35 e 13.35) e Calangianus (11,97 km, 11.20 e 14.20), seguite dalla premiazione al Molo Vecchio di Porto Cervo dalle 15.30.

Il commento. “Siamo contenti di essere qua, si tratta di un test in vista del prossimo weekend, in cui correremo una prova dell’Europeo, ma ci tenevamo a fare gli onori di casa in qualità di portacolori del’Aci Sassari. Sta andando discretamente, non ci aspettavamo di centrare il miglior tempo nel secondo passaggio a San Pasquale, mentre ad Aglientu ha piovuto e non abbiamo potuto fare del nostro meglio. Siamo contenti di essere vicini ai primi ma restiamo coi piedi per terra e pensiamo a fare la nostra gara”, ha commentato Sergio Farris.

