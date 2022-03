Il 45º Rally Il Ciocco e Valle Serchio, in programma domani e sabato in Garfagnana (Toscana) avrà due equipaggi sardi al via. La gara sarà valida come prima prova del Campionato Italiano Assoluto Rally e come Coppa Rally di Zona (coefficiente 1,5), ma se nel primo caso solo previste 12 speciali, per un totale di 369 chilometri, i 49 equipaggi in gara nella Coppa correranno solo 6 delle speciali, dalla seconda alla settima. Inizieranno domani pomeriggio con Puglianella (8,44 km) e Careggine 1 (19,80 km), proseguiranno sabato con Il Ciocco 1 (2,46 km), Massa-Sassorosso (7,17 km), Careggine 2 e chiuderanno con Il Renaio (14,32 km).

In gara il portacolori del Sardegna Racing Team, Francesco Fois, navigato da Giovanni Maria Figoni su Mini Cooper S Racing Start 1600 Turbo, e Pietro Lilliu, che guiderà la Citroën C2 Vts Racing Start 1600 con Alberto Sirigu alle note.

Premiazioni. Sabato pomeriggio, a partire dalle 15, si svolgerà invece la cerimonia di premiazione dei vincitori dei campionati regionali Aci Sport 2021. L’evento, ospitato presso il Teatro Santa Croce di Berchidda e organizzato dalla Delegazione Sardegna Aci Sport, sarà aperto anche agli appassionati e si svolgerà nel rispetto delle norme Covid.

Verranno premiati oltre 150 atleti, che si sono distinti nelle assolute e in classifica gruppo dei campionati regionali Rally, Rally Storici, Slalom, Regolarità, Karting e Formula Challenge.

