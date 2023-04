Si è concluso positivamente il weekend a tinte tricolori che ha visto la Sardegna ospitare una gara di campionato italiano slalom a Loceri un’altra, ma doppia e di rally cross, a Ittiri.

Slalom. Salvatore Venanzio, su Radical Sr4, ha vinto il 6º Slalom Città di Loceri con un tempo di 3’01”80 siglato nella seconda della tre manche, l’unica in cui i piloti hanno potuto correre su un asfalto umido e non sul bagnato. Secondo il campione italiano in carica Michele Puglisi (Radical Sr4, in 3’12”33), terzo l’ittirese Enrico Piu (Gloria B4Suzuki, in 3’20”85), primo dei sardi davanti a De Gregorio e Vinaccia, che hanno completato la top5 davanti Quirico Fundoni e Antonio Satta.

Alla gara organizzata da Ogliastra Racing col supporto di Arbus Pro Motors, valida come seconda prova del Campionato Italiano Slalom, Trofeo Nord, Coppa Aci Zona 2 e Campionato Regionale, hanno partecipato sessanta piloti tra cui i più quotati driver della specialità, che lottano per il tricolore.

Rally Cross. Ieri e oggi il tracciato di quasi un chilometro di lunghezza della Ittiri Arena ha ospitato i round 2 e 3 del Campionato Italiano Rally Cross e, a distinguersi, è stato ancora Valentino Ledda (Peugeot 208 R2), dominatore della Stc-1600 in entrambe le giornate di gara. Nella Rx5, ieri il primo storico trionfo di una dama, la ventunenne bergamasca Jenny Sonzogni (Skoda Rx5), che oggi si è ripetuta tra gli applausi del pubblico. Successi anche per Nicola Morlacchi nei kart cross, Marco Noris nella Supercar, Daniele Catena nella Sport Rx e Gianni Saddi nella Stc+2000.

“Siamo orgogliosi di aver ospitato i campioni italiani del rally cross, così come tutti gli altri piloti italiani e sardi di tutte le categorie. È stata una bellissima manifestazione e ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato con noi per garantire la riuscita dell’evento”, ha commentato l’organizzatore Gianni Marmillata, presidente di Ittiri Arena Group.

