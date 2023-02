Calato il sipario sulle Final8 di Coppa Italia di pallamano disputate a Rimini nel weekend, è tempo di bilanci. La Raimond Sassari, vincitrice del trofeo nel 2022, è stata eliminata ai quarti dal Conversano campione d’Italia e detentore della Supercoppa. I pugliesi scudettati, tuttavia, non sono riusciti ad aggiudicarsi un altro titolo, poiché ieri sono stati battuti 30-27 in semifinale dai cugini del Fasano, che si sono affidati alle parate determinanti di Leban, ex Raimond di turno come Cantore. A vincere la finalissima in programma oggi, però, è stato il Brixen, arrivato alla sirena avanti 30-31.

Nella finale femminile il trofeo è stato conquistato dalle siciliane dell’Erice, che hanno alzato la coppa dopo aver battuto il Brixen 29-33. E stavolta in campo e nei festeggiamenti un po’ di Sardegna c’è stata. Perché tra le ragazze in maglia verde spiccava la nuorese ed ex capitana e bandiera dell’Hac, Silvia Basolu. Nella giornata di ieri, le portacolori siciliane avevano eliminato a sorpresa la quotata Jomi Salerno, sconfitta 18-19, mentre nell’altra metà del tabellone, il Brixen aveva battuto ai rigori la Pontinia, interrompendo il cammino della squadra laziale in cui militano le ex Hac Nuoro Luisella Podda, Martina Sitzia, Michela Notarianni, Sandra Radovic e Suleiky Gomez.

La Raimond Sassari. Il sesto posto nella classifica di A Gold occupato al momento dalla Raimond non le consentiva certo di essere tra le favorite della Final8 di Coppa Italia, ma l’eliminazione ai quarti, per mano del solito Conversano, capace di battere i sassaresi per la quarta volta in pochi mesi, stavolta per 32-28, obbliga i rossoblù a un esame di coscienza e a un cambio di marcia per agganciare la zona playoff ora distante sei punti.

“Stesso copione delle due sfide precedenti, in Supercoppa e campionato. Nei primi 10-12 minuti hanno costruito un vantaggio di 4-5 reti e lo hanno mantenuto grazie anche a una prova superba del loro portiere, che a fatto 14-15 parate. Siamo arrivati all’intervallo sotto di 5 e nella ripresa non abbiamo giocato da squadra ma ci siamo affidati ai singoli e il loro estremo difensore ha fatto ancora la differenza”, ha raccontato coach Zupo. “Poi abbiamo usato la difesa 4-2 e giocato senza portiere, con 7 giocatori e abbiamo avuto delle opportunità di portarci sul -3 ma, ancora una volta, il portiere del Conversano ha parato tutto. È stata dura, la vittoria del Conversano è stata giusta”.

A2 femminile. La Lions Sassari, che milita nella serie cadetta femminile nazionale, ha ufficializzato l’arrivo dal Selargius di coach Andrea Campus, che affiancherà il tecnico Gege Casada e seguirà la squadra in trasferta, poiché Casada è impossibilitato a farlo per ragioni lavorative.

