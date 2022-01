In attesa della ripresa del girone B del campionato di Promozione regionale di calcio, prevista per il prossimo 30 gennaio, la Paulese ha approfittato della finestra di mercato autunnale per rinforzarsi in vista della seconda parte della stagione.

Le novità. Dopo gli addii di Cristian Cacciuto e Stefano Piras, la società del Centro Sardegna è corsa ai ripari. A disposizione del tecnico Cristian Lai, infatti, sono arrivati 4 volti nuovi che cercheranno di aiutare la squadra a raggiungere la salvezza: Massimo Orecchioni, Salvatore Mura, Davide Caddeo, e l’argentino Merani Ramiro. Orecchioni, classe 2002, è un difensore ben dotato tecnicamente e proviene dalla Nuorese; Mura, centrocampista dalla grande intelligenza tattica e capace di inventare la giocata vincente, del ’94, vanta anche un passato con la Macomerese; Caddeo, classe 2000 in arrivo da Ghilarza, e Ramiro, del 2002 e proveniente dalla Prima Categoria calabra, infine, sono due attaccanti giovani, che trovando la condizione fisica potranno mostrare le loro grandi qualità.

Al lavoro. I nuovi acquisti stanno già lavorando con il gruppo da qualche settimana. Il gruppo agli ordini di Lai è al completo con l’obiettivo di raggiungere la salvezza in una categoria nella quale la Paulese si è presentata da matricola, dopo le prime partite della stagione 2020/2021 non conclusa. Al momento la compagine gialloblu è al decimo posto, con 17 punti. Alla ripresa, la Paulese sarà impegnata sul difficile campo del Fonni.

