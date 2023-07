Salvo qualche colpo di mercato all'ultimo momento è ormai definito il Sennori che affronterà il prossimo campionato di Promozione. Confermato l'allenatore Massimiliano Nieddu, che ha ben operato nelle passate stagioni.

Confermati diversi giocatori della passata stagione, come Magliona, Vasquez, Achenza, Cacace e Nurra. Mentre sono andati via giocatori importanti come Nuvoli, Igene e Camara, in pratica il trio d'attacco della scorsa annata.

La società del presidente Gianni Desini è corsa ai ripari. Nel reparto offensivo ingaggiato l'argentino Enzo Caliendo (ex Villasimius), dal Siligo arriva Salvatore Pilo, dall'Usinese la punta centrale Roberto Galante. Ingaggiati anche gli esterni Mattia Asara (ex Lanteri) e Nicola Poddighe (ex Usinese). A centrocampo altre novità. Rinforzano il reparto Roberto Cacace (ex Coghinas) e Antonio Marongiu (ex Atletico Sorso). In difesa il rientro di Matteo Cola, mentre dal Porto Torres è stato prelevato il grintoso difensore Mattia Masia, tra l'altro ex capitano dei rossoblù.

«Puntiamo ad un campionato tranquillo, sperando di raggiungere la salvezza prima possibile - spiega il presidente Gianni Desini -. Nella campagna acquisti si è registrata ancora una volta massima sintonia tra dirigenza e staff tecnico. Indispensabile per proseguire la nuova e difficile stagione agonistica».

La preparazione comincerà il 21 agosto nello splendido impianto sportivo Basilio Canu. Una delle strutture migliori della Sardegna.



© Riproduzione riservata